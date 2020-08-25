Политолог: в Евросоюзе считают, что Беларусью управляет Путин

В ЕС уверены: Белоруссией руководит Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В Евросоюзе считают, что за всеми решениями президента Беларуси Александра Лукашенко стоит российский лидер Владимир Путин. В этом уверена политолог Наталья Елисеева.

«Сейчас все, что ни сделает Лукашенко, будет рассматриваться с позиции, что это делает Путин. По факту за все происходящее в Белоруссии со стороны Лукашенко и людей, которые его поддерживают, ответственность переносится на Россию — что это Путин подсказал и направил», — сказала Елисеева «Телеканалу 360».

В качестве аргумента политолог привела слова главы внешнеполитической службы Евросоюза Хельги Шмид, которая сказала ранее, что Россия является одним из ключевых игроков для урегулирования ситуации в Белоруссии. По мнению Елисеевой, политика РФ на постсоветском пространстве — это не вопрос вмешательства, а вопрос влияния. Однако в сложившейся ситуации Россия не стоит за действиями белорусского руководства.

После выборов в Белоруссии, которые состоялись 9 августа, начались массовые протесты. Демонстранты выступили против победы Александра Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Позже на предприятиях рабочие устроили забастовки. В Кремле заявили, что события в Беларуси — внутренние проблемы республики. Вмешательство в ситуацию считают неприемлемой. Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что со стороны протестующих в Минске нет провокаций, протесты проходят мирно.

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