Россияне не планируют вести своих детей в школу 1 сентября

Чуть меньше трети россиян готовы взять выходной, чтобы прийти с детьми на 1 сентября Фото: Анна Майорова © URA.RU

Больше половины российских родителей не собираются в этом году брать выходной или отпуск на 1 сентября, чтобы прийти в школу с детьми. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса SuperJob.

«Большинство опрошенных родителей (52%) не планируют отпрашиваться или брать выходной, чтобы проводить своих детей в школу 1 сентября», — пишет RT со ссылкой на данные исследования. Только треть родителей признались в опросе, что возьмут выходной или уйдут к этому времени в отпуск. Еще 17% хотят отпроситься у работодателя и прийти на работу позже обычного.

Кроме того, опрос выявил, что чаще всего с работы отпрашиваются женщины — 33% против 29% мужчин. Всего в опросе приняли участие 1,6 тысячи работающих респондентов.

Ранее сообщалось, что учебный год начнется, как и прежде, 1 сентября. Однако в школах будут соблюдаться меры предосторожности — в некоторых регионах занятия будут начинаться в разное время, а в других часть школьников перейдут на домашнее обучение, напоминают «Дни.ру».

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