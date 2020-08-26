Россиянам описали реакцию организма на вакцину от COVID-19

После вакцины от коронавируса может повышаться температура тела. Об этом рассказал академик РАН Вадим Покровский.
«У одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации», — рассказал Покровский в интервью радио Sputnik. Он отметил, что более полные данные появятся после третей фазы испытаний. По словам академика, существуют вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, но есть и те, которые вызывают клиническую картину легкой формы заболевания.
Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования российской вакцины от коронавируса. Отмечалось, что она не вызвала серьезных осложнений у добровольцев. Эксперты добавляли, что у тех, кому вводили вакцину, выработался высокий уровень антител.
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