Россиянам описали реакцию организма на вакцину от COVID-19

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Вадим Покровский рассказал, что все реакции организма на вакцину от COVID-19 будут известны позднее Фото: Антон_Белицкий © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

После вакцины от коронавируса может повышаться температура тела. Об этом рассказал академик РАН Вадим Покровский.

«У одной молодой дамы была температура 38 градусов после первой вакцинации», — рассказал Покровский в интервью радио Sputnik. Он отметил, что более полные данные появятся после третей фазы испытаний. По словам академика, существуют вакцины, которые вызывают минимальное количество реакций организма, но есть и те, которые вызывают клиническую картину легкой формы заболевания.

Минздрав России выдал разрешение на проведение пострегистрационного клинического исследования российской вакцины от коронавируса. Отмечалось, что она не вызвала серьезных осложнений у добровольцев. Эксперты добавляли, что у тех, кому вводили вакцину, выработался высокий уровень антител.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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