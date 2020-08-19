Ученый объяснил, как вакцина блокирует механизм заражения COVID

Для передвижения вируса по организму используется белок-шип Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Российская вакцина, разработанная в центре имени Гамалеи, способна блокировать белок-шип, с помощью которого коронавирус перемещается в организме. Об этом рассказал профессор Института имени Белозерского МГУ доктор биологических наук Алексей Аграновский, комментируя заявление немецких ученых, открывших механизм заражения вирусом.

«Российская вакцина позволяет образовать антитела, которые блокируют белок-шип. Если вирус придет в вакцинированный организм и попытается проникнуть в него, он с какой-то вероятностью будет инактивирован», — рассказал ученый в беседе с URA.RU. При этом он подчеркнул, что вакцина способна блокировать белок-шип на любой стадии заболевания и, следовательно, прерывать механизм передачи вируса в организме.

Врач предложил сравнить вирус с USB-флешкой, которая должна встать в соответствующий разъем клетки для передачи информации, что вирус и делает. Потому что его рецептор приспособлен к тому, чтобы взаимодействовать с белком на поверхности клетки. «Вирусный рецептор — белок-шип, который придает вирусной частице вид короны, присоединяется к рецепторам на клетках человека. И это прикрепление позволяет вирусу запустить свой рибонуклеопротеид», — добавил Аграновский.

Ранее немецкие ученые выяснили, каким образом коронавирус проникает в здоровые клетки. По данным их исследования, для этих целей используется своеобразный шип.

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