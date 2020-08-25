Снятие карантина по COVID меняет формат Дня города в Челябинске

Челябинску вернут праздничный салют Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Праздничный салют по случаю Дня города в Челябинске может состояться. Об этом URA.RU сообщил вице-мэр Сергей Авдеев. До сих пор проведение фейерверка из-за пандемии COVID-19 оставалось под вопросом. Ситуация изменилась после снятия ряда ограничений, введенных из-за коронавируса.

«Мы планируем проведение салюта, — пояснил URA.RU Авдеев. — Также обсуждаем, как пройдут сами празднования. Совершенно точно, что будут „очные“ мероприятия в парках города на небольших площадках». По данным URA.RU в Челябинске также запланировано выступление одной из звезд эстрады. Сейчас решается, где именно состоится концерт, чтобы избежать массового скопления людей и при этом провести онлайн-трансляцию в интернете.

Ранее предполагалось, что почти все мероприятия по случаю Дня города в Челябинске пройдут в онлайн-формате. Решение по салюту откладывали из-за того, что не было ясности, какой будет эпидемиологическая обстановка, так во время фейерверка на набережной реки Миасс собирается много людей.

19 августа губернатор Алексей Текслер снял почти все ограничения, введенные из-за коронавируса. С этого дня снимался запрет на массовые мероприятия, но было указано, что проводить их надо с учетом требований Роспотребнадзора. Празднование Дня города пройдет с 11 по 13 сентября.