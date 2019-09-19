Депутата в ХМАО подозревают в том, что он сбил пенсионера и уехал

Депутата окружной думы от фракции ЛДПР Виктора Сысуна подозревают в совершении серьезного ДТП, в результате которого 60-летний пенсионер попал в больницу с переломом бедра и другими травмами. Также Сысуна подозревают в том, что он скрылся с места аварии и даже не обратился в службу скорой помощи. Такую версию событий «URA.RU» рассказали источники в региональном управлении ГИБДД.
«Предварительная проверка записей с видеокамер показала, что единственный автомобиль, который заезжал и выезжал с места ДТП, принадлежит Сысуну», — добавил инсайдер.
ДТП произошло около полудня 9 сентября в Сургуте, на территории кооператива «Речник». По информации от инсайдеров, сотрудники полиции уже провели спецэкспертизу автомобиля депутата на предмет его участия в происшествии, а также опросили самого Сысуна. Этот факт также подтвердил «URA.RU» сам народный избранник. «Да, машину осматривали. Да, объяснения давал. Но в ДТП не участвовал и никого не сбивал», — заявил Сысун в телефонном разговоре с журналистом агентства.
По информации инсайдера, Сысун как минимум видел сбитого мужчину и даже разговаривал с ним, но с места происшествия уехал. Окружной депутат отказался это комментировать, сославшись на обязательства не разглашать информацию из данных им в полиции объяснений. Получить официальный комментарий в УМВД по ХМАО-Югре на момент публикации материала не удалось. В пресс-службе ведомства на звонки агентства не ответили. «URA.RU» продолжит следить за развитием событий.