В «Единой России» назвали будущих глав в трех районах Челябинска

Виктор Ереклинцев сохранил должность главы Центрального района Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Конкурсы на глав в Челябинской области

Президиум регионального политсовета «Единой России» на заседании 26 августа рекомендовал своим фракциям переизбрать на новый срок полномочий глав трех районов Челябинска, чьи полномочия истекают. Свои посты сохранили Виктор Ереклинцев (Центральный район), Александр Орел (Ленинский район) и Сергей Колесник (Калининский район), сообщил URA.RU участник заседания.

«На заседании решено поддержать всех трех глав. Вопросы были только к кампании в заксобрании области по Калининскому округу. Участники рекомендовали Колеснику усилить работу в этом направлении», — сказал инсайдер.

Лидер регионального отделения «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш подтвердил, что решения по главам приняты единогласно. «Мы задавали главам вопросы по хозяйственной деятельности, получили ответы. Все главы проверенные, не на первый срок полномочий избираются. Поэтому единогласно поддержали их. Теперь все три фракции „ЕР“ в райсоветах получат наше решение и обязаны будут подчиниться — избрать глав на новый срок», — добавил Мякуш.

Александр Орел (слева) и Сергей Колесник (справа) сохранили свои должности глав Ленинского и Калининского районов Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В этом году полномочия трех из семи глав районов Челябинска подошли к концу. Конкурсные комиссии допустили к выборам от двух до четырех кандидатов в каждом муниципалитете. Впервые глав районов согласовывали на уровне уральского межрегионального координационного совета «ЕР». Сессии райсоветов, где будут выбирать глав, состоятся 27 августа. Перед ними пройдут заседания фракций «ЕР».