Судьбы трех челябинских глав решили в Екатеринбурге

В Уральском МКС «Единой России» в Екатеринбурге 25 августа кадровая комиссия согласовала переизбрание на свои должности глав трех районов Челябинска. Об этом URA.RU сообщил источник в «ЕР». Свои посты должны сохранить глава Ленинского района Александр Орел, глава Калининского Сергей Колесник и глава Центрального Виктор Ереклинцев.
«Комиссия в Екатеринбурге одобрила все три кандидатуры. 26 августа в Челябинске всех троих должны согласовать на заседании президиума регионального политсовета. Учитывая, что фракции „ЕР“ в райсоветах составляют большинство, голосование пройдет без проблем. Все три кандидатуры еще до комиссии в МКС были согласованы с мэром Натальей Котовой», — сообщил источник в партии.
Секретарь регионального политсовета «ЕР», спикер ЗСО Владимир Мякуш не стал комментировать решение Уральского МКС, но подтвердил, что вопрос по трем главам будет вынесен за заседание областного президиума парии 26 августа. «Мы обсудим этот вопрос, он внесен в повестку», — заявил URA.RU Мякуш. Согласование по главам районов Челябинска через Уральский МКС проводится впервые, раньше все решалось через региональный политсовет.
Полномочия глав трех из семи челябинских районов истекают в сентябре. Глав выбирают депутаты райсоветов через конкурсы. В Ленинском районе конкурсная комиссия допустила к выборам четырех кандидатов, в Калининском — двух, в Центральном — шестерых. Сессии райсоветов, где будут выбирать глав, состоятся 27 августа.
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