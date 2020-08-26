Журнал Forbes составил рейтинг российских звезд, которые зарабатывают больше всех в Instagram. Первое место заняла телеведущая Ксения Собчак, заработавшая с 1 мая 2019 года по 30 апреля 2020 года 1,48 млн долларов.
Второе место досталось певице Полине Гагариной с 0,89 млн долларов. На третьей строчке— блогер Ида Галич (0,85 млн долларов). На четвертом месте Ксения Бородина (0,77 млн долларов), на пятом — Алина Левда (0,76 млн долларов), шестом — Настя Ивлеева (0,61 млн долларов). Также в список вошли Регина Тодоренко, Елена Темникова, Хабиб Нурмагомедов, Ольга Бузова, Егор Крид и Виктория Боня.
В прошлом году рейтинг также возглавила Собчак. Тогда ей удалось заработать 1,6 млн долларов. А в тройку вошли Регина Тодоренко и Ольга Бузова. Супруг журналистки, руководитель театра на Малой Бронной Константин Богомолов задекларировал доходы семьи за прошлый год. Согласно документу, он заработал 19 млн рублей, а его жена — 185,8 миллиона, пишут «Дни.ру». Также за ней числятся три земельных участка, дом, три просторные квартиры и автомобиль Bentley Continental GT.
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