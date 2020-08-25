Председатель правления «НОВАТЭК» Леонид Михельсон открыл в Магнитогорске завод по производству сжиженного природного газа. На церемонию приехали вице-премьер правительства РФ Юрий Борисов, губернатор Челябинской области Алексей Текслер и замминистра энергетики РФ Павел Сорокин, сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона.
«Это первый малотоннажный СПГ-завод „НОВАТЭК“. Его мощность — 40 тысяч тонн в год. Газ будет использоваться в качестве топлива для пассажирского и грузового транспорта в Челябинской области и в соседних регионах. Завод на 95% оснащен отечественным оборудованием», — рассказали в пресс-службе правительства области.
Леонид Михельсон занял третье место в рейтинге российских миллиардеров по версии журнала Forbes. Состояние 65-летнего бизнесмена оценивается в 17,1 млрд долларов.
Он приезжал в Челябинскую область в сентябре 2019 года на открытие в Копейске первой в стране многотопливной автозаправки. Региональные власти переводят общественный транспорт на газ.
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