«Уфалейникель» прекратил существование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: Екатерина Данилова

В Челябинской области начали сносить «Уфалейникель», обанкротившееся градообразующее предприятие Верхнего Уфалея. 26 августа взорвали две дымовые трубы высотой в 150 и 100 метров, на следующий день аналогичным способом разрушат пять скрубберов, сообщил источник URA.RU.

«Взрывные работы проводит подмосковное ООО „РегионСтройМонтаж“ на площадке ООО „Полимет Инжиниринг“ — одного из двух новых инвесторов, зашедших на территорию „Уфалейникеля“», — добавил собеседник.

«Уфалейникель» долгие годы был градообразующим предприятием. Затем предприятие закредитовали, несколько раз сменили собственников. А в 2017 году обанкротили.

Власти региона объявили, что на площадку «Уфалейникеля» заходят два инвестора: ООО «Полимет Инжиниринг» скандального бизнесмена Павла Пономарева и ООО «Формат-ЕК» обещали инвестировать в общей сложности 26,4 млрд рублей в строительство цинкового электролизного завода и в производство мелющих шаров. В пуле потребителей металлического цинка зазывается Русская медная компания.

Так «Уфалейникель» выглядел в 2015 году, когда работал Фото: Вадим Ахметов © URA.RU