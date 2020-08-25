25 августа 2020

В Челябинской области взорвали закрытый завод. ВИДЕО

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Уфалейникель. Челябинск., проходная, завод, уфалейникель
«Уфалейникель» прекратил существование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU, видео: Екатерина Данилова

В Челябинской области начали сносить «Уфалейникель», обанкротившееся градообразующее предприятие Верхнего Уфалея. 26 августа взорвали две дымовые трубы высотой в 150 и 100 метров, на следующий день аналогичным способом разрушат пять скрубберов, сообщил источник URA.RU.

«Взрывные работы проводит подмосковное ООО „РегионСтройМонтаж“ на площадке ООО „Полимет Инжиниринг“ — одного из двух новых инвесторов, зашедших на территорию „Уфалейникеля“», — добавил собеседник.

«Уфалейникель» долгие годы был градообразующим предприятием. Затем предприятие закредитовали, несколько раз сменили собственников. А в 2017 году обанкротили.

Власти региона объявили, что на площадку «Уфалейникеля» заходят два инвестора: ООО «Полимет Инжиниринг» скандального бизнесмена Павла Пономарева и ООО «Формат-ЕК» обещали инвестировать в общей сложности 26,4 млрд рублей в строительство цинкового электролизного завода и в производство мелющих шаров. В пуле потребителей металлического цинка зазывается Русская медная компания.

Верхний Уфалей. Нижний Уфалей. Казаков Павел. Челябинск.
Так «Уфалейникель» выглядел в 2015 году, когда работал
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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