Россияне смогут получать консультации врачей дистанционно Фото: Илья Московец © URA.RU

В «Единой России» выступили за изменение законодательства о телемедицине. Расширение возможностей дистанционного лечения пациентов позволит использовать искусственный интеллект для определения диагнозов. Также партия предложила в тестовом режиме расширить действие ОМС на дистанционные консультации у врачей.

«Единая Россия» еще в начале года призывала расширить возможности телемедицины, сделать ее полноценным инструментом работы с пациентами. Многие наши предложения нашли отражение в новом законе, который позволяет применять телемедицинские технологии при эпидемиях или чрезвычайных ситуациях. Этот закон был оперативно принят на фоне развития пандемии коронавируса при поддержке партии. В то же время телемедицина обладает огромным потенциалом, который следует использовать не только в экстренных ситуациях. Рассчитываем, что ее дальнейшее внедрение пойдет быстрее благодаря «регуляторным песочницам», — сказал секретарь генсовета партии Андрей Турчак.

В Курганской области усилиями партийцев был куплен реанимобиль Фото: пресс-служба «Единой России»

Пакет поправок в закон, которые позволяют ставить диагноз и назначать лечение благодаря телемедицинским технологиям, пока был принят Госдумой в двух чтениях. «Мы потратили полгода на подготовку законопроекта — понимали, что в него потом потребуется вносить изменения, но он был необходим для формирования правоприменительной практики. В период пандемии мы стали драйверами модернизации и либерализации этого процесса. Шикарные практики показали Москва, Татарстан, другие регионы — врачи могли проводить онлайн-консультации, осмотры, ставить диагнозы дистанционно», — рассказал координатор партийного проекта «Здоровое будущее», председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов.

Морозов отметил, система здравоохранения всегда требует донастройки, поэтому пандемия коронавируса привела ко многим изменениям в системе: в больницах кратно увеличился объем спецоборудования, была разрешена дистанционная продажа лекарств и упрощена процедура регистрации новых препаратов, был сдержан рост цен на лекарства. Партпроект «Здоровое будущее» участвовал в принятии ключевых решений.

«Мы со всеми работаем рука об руку — и в Госдуме, и с правительством. Идеи, которые мы предлагали, воплотились в жизнь во многом благодаря партийным инструментам. Мы прекрасно отдаем себе отчет, что есть задачи, которые не всегда может решить исполнительная власть. Она недостаточно гибкая, у нее не всегда есть достаточная обратная связь. Мы же, в свою очередь, ее обеспечиваем — региональные отделения формируют запрос, который есть и у пациентов, и у профессионального сообщества», — объяснил Дмитрий Морозов.

В Челябинской области предложили обеспечить лекарствами людей со спинальной мышечной атрофией Фото: пресс-служба «Единой России»

В целом у партпроекта несколько приоритетов — от бюджета, который выделяется на медицину, до развития системы лекарственного обеспечения. К примеру, участники «Здорового будущего» занимаются проверкой состояние больниц. Так в Курганской области при содействии партийцев был приобретен аппарат ИВЛ для Шадринской больницы, а также запасные части для имеющихся там аппаратов. «Мы понимаем, что медики нуждаются в особом внимании — это и моральная поддержка, и продуктовые наборы, и решение бытовых проблем. Подчеркну, что только на партийные средства мы приобрели для нужд больниц легковые автомобили „Лада“, реанимобиль класса „С“», — сообщил секретарь курганского реготделения «Единой России» Евгений Кафеев.

«Кроме того, мы помним последнее решение президента Владимира Путина о том, что часть налога на доходы граждан свыше пяти миллионов рублей будет направляться на лечение орфанных заболеваний. Этими вопросами мы также занимались», — напомнил Дмитрий Морозов. В Челябинской области единороссы проводили круглый стол о качестве жизни людей с орфанными заболеваниями. После него партийцы предложили вице-премьеру РФ Татьяне Голиковой за счет федерального бюджета обеспечить покупку лекарств людям со спинальной мышечной атрофией, сообщил региональный координатор партпроекта «Здоровое будущее» Александр Журавлев.

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