Источник: в Челябинске ждут Путина

Владимир Путин приедет в Челябинск в рамках юбилея Росатома Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент РФ Владимир Путин приедет в Челябинск, чтобы принять участие в мероприятиях по случаю 75-летия «Росатома». Он посетит новый аэропорт, названный в честь академика Игоря Курчатова, сданный в эксплуатацию в ноябре 2019 года. Об этом URA.RU сообщил высокопоставленный источник в Москве.

«Дата визита пока неизвестна, его должны внести в программу Путина — сообщил URA.RU инсайдер. — Юбилейные мероприятия „Росатома“ стартовали 20 августа и будут продолжаться в течение 75 дней. В этот период глава государства приедет в Челябинск, и в аэропорту состоится мероприятие памяти Игоря Курчатова».

Имя академика, уроженца Челябинской области, создателя атомного оружия Игоря Курчатова, присвоено аэропорту в рамках проекта «Великие имена России». За выбор этого имени проголосовало большинство южноуральцев.

2020 год является особым и для челябинского аэропорта. 15 августа ему исполнилось 90 лет, но праздничных мероприятий из-за пандемии COVID-19 проводить не стали. По словам инсайдера, юбилейные мероприятия могут совместить с приездом Путина и отметить дату в более поздние сроки.