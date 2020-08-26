Россияне разочаровались в школьном образовании

За 17 лет россияне стали хуже относиться к современному образованию Фото: Анна Майорова © URA.RU

Большинство россиян пессимистично оценивает современное школьное образование. Это следует из результатов опроса холдинга «Ромир».

«Согласно результатам опроса, лишь 6% респондентов считают, что современных детей учат лучше, чем их родителей. В аналогичном опросе 2003 года в этом были уверены 39% опрошенных», — сообщается на сайте холдинга «Ромир». Россиян, которые полагают, что качество образования в наши дни такое же, как раньше, тоже стало меньше — 11% против 17%. Затруднились ответить 15% (в 2003 году таких было 5%).

Более пессимистично на современное образование смотрят люди старше 45 лет, а также жители городов с численностью населения 500 тысяч человек и меньше (среди них 72% респондентов считают, что образование сейчас хуже, чем раньше). В городах-миллионниках так думают 64% опрошенных.

Люди с низким уровнем доходов также более скептично настроены к современному образованию (75%). Среди россиян с учеными степенями или двумя высшими образованиями пессимистично настроенных также большинство — 78% среди них уверены, что нынешнее образование уступает качеству образования предыдущих поколений.

В 2019 году в Госдуме предлагали отменить Единый госэкзамен (ЕГЭ), который с 2004 года, по мнению депутатов фракции ЛДПР, обременяет учеников дополнительными трудностями. Испытания для выпускников, по мнению парламентариев, не гарантируют развитие личностного потенциала. Между тем именно такая задача стоит перед современным качественным образованием, пишет портал «Утро.ру».

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