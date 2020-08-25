Названы сроки поставки в ЯНАО первой партии вакцины от COVID

Вакцина от новой коронавирусной инфекции COVID-19, разработанная российскими специалистами, поступит в ЯНАО не раньше ноября 2020 года. Об этом рассказала журналистам главный врач окружного центра профилактики и борьбы со СПИД Людмила Волова.
«Первые партии пока очень невелики, и что получит Ямал станет известно позже, — сообщила Волова в интервью телеканалу „Ноябрьск 24“. — Условия хранения достаточно жесткие, нужен определенный температурный режим и хранения, и перевозки». По данным ямальских медиков, препарат поступит в СПИД-центр не раньше ноября этого года, а уже из Ноябрьска будет распределяться по медучреждениями и муниципалитетам.
Точное количество доз препарата будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. При этом главрач СПИД-центра подчеркнула, что ситуация станет управляемой только с помощью вакцинопрофилактики, другие меры подобного эффекта иметь не будут.
Ранее сообщалось, что окружные власти в оперативном режиме ведут переговоры с Минздравом РФ. Как заверили в департаменте, округ полностью готов к приему первой партии вакцины.
Между тем, по данным опроса, проведенного в социальных сетях и мессенджерах региональным штабом по борьбе с коронавирусом, большинство ямальцев пока отказываются от вакцинации. На сегодняшний день однозначно против прививок во «ВКонтакте» проголосовали 56%, в Telegram — 60%.
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