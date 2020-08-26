Премьер Италии звонил Путину поговорить о Навальном и Беларуси

Владимир Путин поговорил по телефону с премьер- министром Италии Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте позвонил российскому президенту Владимиру Путину. Как сообщается на официальном сайте Кремля, политики обсудили госпитализацию блогера Алексея Навального и события в Белоруссии.

Во время обсуждения Владимир Путин заявил о контрпродуктивности любых попыток вмешательства во внутренние дела Белоруссии. «Сейчас главное — не допустить какой-либо эскалации», — подчеркнул российский лидер. Конте также интересовала госпитализация оппозиционного блогера Алексея Навального. Президент РФ отметил, что «недопустимы скороспелые и необоснованные обвинения в этой связи. Владимир Путин отметил, что власти заинтересованы «тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего».

Путин и Конте решили активизировать сотрудничество в противодействии COVID-19. Совместно страны будут работать над созданием вакцины от коронавируса. «При обсуждении актуальных вопросов российско-итальянских отношений условлено, в частности, активизировать сотрудничество в противодействии распространению коронавирусной инфекции, включая работу над вакцинами для профилактики этого заболевания», — отметили в Кремле.

Алексею Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Москвы Томск. Самолет совершил экстренную посадку в омском аэропорту, откуда мужчину отвезли в больницу. Жена блогера Юлия Навальная приняла решение о его трансфере в Германию. Сейчас он проходит лечение в немецкой клинике «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что у Навального обнаружены следы интоксикации, передает RT.