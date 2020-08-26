Россиянам запретят возвращать товары, купленные в интернете

Запретят возвращать мобильные телефоны и нижнее белье Фото: Анна Майорова © URA.RU

Россиянам планируют запретить возвращать в семидневный срок купленные через интернет некоторые виды товаров. Минпромторг готовит нормативный акт, который определит отношения между потребителем и продавцом в интернете.

«Онлайн-торговля выступает за то, чтобы уравнять ее в правах со стационарной розницей. То есть запретить гражданам сдавать товары, которые признаны невозвратными для обычной торговли. Речь идет о продукции без изъяна и брака: мобильных телефонах, нижнем белье, парфюмерно-косметических товарах, предметах личной гигиены и бытовой химии», — пояснили «Известиям» в Торгово-промышленной палате.

Там напомнили, что сейчас покупатель имеет право вернуть продавцу бракованный товар в течение семи дней. При этом, если в розничный магазин покупатель не может вернуть нижнее белье, бытовую химию и еще ряд товаров, то в интернет-магазине продавец обязан принять любой товар без исключений. Например, покупатель может отказаться от уже купленного шампуня, при этом ритейлер не имеет права продать его снова.

Ранее сообщалось, что во время карантина россияне изменили свои покупательские привычки. Они на 70% сократили траты на одежду и обувь, на 57% сократили расходы на парфюмерию и косметику и на 45% — на покупку готовой еды. Одна из важных привычек, приобретённая в период пандемии коронавируса — покупки через интернет. Если до введения ограничительных мер онлайн-покупки совершали лишь 36% респондентов, то в карантин их доля увеличилась до до 56%.

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