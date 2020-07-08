Во время карантина россияне изменили свои покупательские привычки

Россияне перестали ходить по магазинам ради развлечения Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Россияне на 70% сократили траты на одежду и обувь, на 57% сократили расходы на парфюмерию и косметику и на 45% — на покупку готовой еды. Такие данные приводят в исследовании эксперты компании Deloitte, проводившие опрос в нескольких российских регионах.

По данным авторов исследования, одна из важных привычек, приобретённая в период пандемии коронавируса — покупки через интернет. Если до введения ограничительных мер онлайн-покупки совершали лишь 36% респондентов, то в карантин их доля увеличилась до до 56%. Также респонденты признались, что перестали посещать магазины ради развлечения — теперь они заглядывают туда только по необходимости, пишет РБК.

Потребительские расходы россиян также изменились. Как отметила руководитель группы потребительского сектора Deloitte в СНГ Оксана Жупина, ранее часть респондентов питались вне дома, а после перехода на удаленный режим работы и самоизоляции на дому перестали пользоваться услугами общепита и увеличили вместо этого расходы на продукты. О пересмотре трат на продукты рассказали почти 40% опрошенных. Такое же количество участников исследования заявили, что вынуждены были сократить траты на продукты, так как их доходы упали с началом пандемии коронавируса. «[Люди] стали существенно экономить на продуктах питания, либо приобретая меньшее количество продуктов, либо выбирая более дешевые продукты с целью экономии», — отметила Жупина, уточнив, что в эту категорию попали те, у кого во время самоизоляции либо сократился заработок, либо была угроза потери работы.

Треть респондентов отказались или существенно сократили расходы на приобретение алкоголя, мебели, товаров для дома, электронику и бытовую технику, а также детские товары и бытовую химию.

Исследователи также сообщили, что за три месяца карантина участники опроса решили отложить на черный день 26% семейного бюджета (ранее удавалось откладывать только 6%). В ходе опроса 65% респондентов признались, что их беспокоит угроза потери работы или сокращения доходов. Еще 45% полагают, что буду вынуждены отложить дорогостоящие покупки. Возникновения проблем с обслуживанием кредитов и оплатой счетов за коммунальные услуги и аренду ждут около четверти респондентов, 16% будут экономить на товарах повседневного спроса и еде.

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