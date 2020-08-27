Цены на дачи в Турции и России оказались одинаковыми

Дома в Турции и в России можно купить за одну стоимость Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Недорогие дачи на разных курортах Турции обойдутся россиянам от 3,6 до 6,6 млн рублей, следует из подсчетов портала Turk.Estate. Загородные дома такой же стоимости, и даже дешевле, можно приобрести и в России.

«Минимальная стоимость частного дома на морских курортах Турции — 3,6 миллиона рублей», — пишет Lenta.ru. В такую цену обойдется 70-метровый коттедж в Бодруме. Дома в Алании площадью 125 квадратных метров будут стоить уже 4,2 млн рублей, отмечает издание. За 120-метровый коттедж в Кемере придется заплатить 6,6 млн рублей.

По оценке экспертов российского портала «Мир квартир», в среднем по стране загородный дом стоит 4,3 миллиона рублей. Самые дешевые коттеджи находятся в Курганской области, где средний дом стоит 1 619 665 рублей. Чуть дороже в Кемеровской области (1 881 359 рублей), Еврейской АО (1 912 442 рубля) и в Пермский крае — на 54 месте (2 928 368 рублей).

Более дорогого сегмента дачи находятся Челябинской (3 191 256 рублей), Свердловской (3 504 629 рублей) и Тюменской областях (4 452 889 рублей), в Ханты-Мансийском автономном округе (4 602 250 рублей) и Ямало-Ненецком автономном округе (6 175 348 рублей). Самые дорогие коттеджи расположены в Санкт-Петербурге (13 928 021 рубль), Московской области (14 817 624 рубля) и в Москве (16 514 588 рублей).

В июле текущего года спрос на покупку загородного жилья в России вырос более чем на 77% по сравнению с прошлогодним показателем, а число сделок по аренде увеличилось на 35%, пишет RT. Россияне стали активнее переезжать на дачи или переселяться в коттеджи на фоне пандемии коронавируса и карантинных мер.

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