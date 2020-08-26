В деле экс-главы курганского МЧС появятся новые эпизоды

Следователи по делу бывшего главы МЧС по Курганской области Олега Рожкова заинтересовались работой экс-подчиненных подозреваемого. Об этом URA.RU стало известно от источников, приближенных к силовикам.
«Арест бизнесмена, занимающегося установкой пожарного оборудования [Павла Кузнецова] наделал шума в рядах МЧС, а также среди предпринимателей. Сотрудники ведомства находятся в ожидании, вопросы могут возникнуть и к ним», — рассказал инсайдер.
Кузнецова в конце августа арестовали по подозрению в мошенничестве. Предприниматель, по версии следствия, устанавливал оборудование, не отвечающее требованиям пожарной безопасности. По словам источника, те направления деятельности, к которым у силовиков возникли вопросы, курирует один из замначальников управления МЧС.
Интерес после произошедшего начинает появляться и к связям семьи Рожковых в сфере бизнеса. «В частности, идет проверка по офисному помещению на ул. Гоголя, принадлежащему супруге экс-главы МЧС», — рассказал инсайдер.
Осведомленные инсайдеры из числа сотрудников МЧС отмечают, что задержание Рожкова и Кузнецова — звенья одной цепи. «Ранее задержанный бывший замначальника управления Константин Кондратов [который забирал премии подчиненных] мог начать давать на них показания», — считают источники. Другие говорят, что и сам Рожков мог дать показания на Кузнецова, деятельностью которого силовики интересуются с 2017 года.
В пресс-службе СУ СК по Курганской области от комментариев воздержались. В пресс-службу ГУ МЧС по Курганской области направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил. Рожкова обвиняют по четырем уголовным статьям (мошенничество, превышение полномочий, растрата, злоупотребление).
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