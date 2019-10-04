Экс-замглавы курганской МЧС, который забирал премии подчиненных, отправится в колонию

Константин Кондратов проверял в школах пожарную сигнализацию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кетовском районном суде оглашен приговор подполковнику МЧС Константину Кондратову, который премировал подчиненных и эти же премии забирал. Его признали виновным в мошенничестве, растрате, превышении полномочий, рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Бывший врио заместителя главы ГУ МЧС России по Курганской области издавал и подписывал приказы о премировании подчиненных ему сотрудников. «Впоследствии истребовал полученные в качестве премии денежные средства от коллег и тратил их в личных целях. Всего таким способом он получил более 660 тысяч рублей», — уточняет надзорное ведомство.

Кондратов также фиктивно отремонтировал два служебных автомобиля на 70 тысяч рублей. Деньги присвоил себе. Еще один эпизод связан с офисной бумагой. Поступившую на склад канцелярию стоимостью 60 тысяч рублей подполковник МЧС продал неизвестному за 48 тысяч рублей. В общей сложности мужчина присвоил более 800 тысяч рублей.

Судья Владимир Балакин приговорил Константина Кондратова к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.