Еще больше семей с детьми получат новые выплаты

Правительство РФ выделит дополнительные средства на выплаты семьям Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Правительство России выделит из резервного фонда дополнительно 34,3 млрд рублей для выплаты ежемесячных пособий детям от 3 до 7 лет в 2020 году. Об этом говорится в проекте распоряжения кабинета министров.

«Из резервного фонда выделены дополнительные средства федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств регионов, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет», — передает ТАСС текст документа. Отмечается, что общее число детей, на которых выделялись средства, составляла 2 млн 866 тысяч человек, а на 14 августа их количество увеличилось до 3 млн 16 тысяч человек.

Председатель правления Общероссийской общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая порекомендовала потратиь деньги с пользой для ребенка, передает агентство Nation News. Она предложила направить пособие на покупку пренадлежностей к школе или на посещение детских спортивных секций.

Депутаты от партии ЛДПР и представители Совфеда Сергей Леонов и Иван Абрамов выступили за введение выплат перед 1 сентября. Они считают, что семьи каждый год должны получать по 10 тысяч рублей для покупки всех школьных принадлежностей.

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