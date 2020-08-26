Александр Аристов ждет, когда с ним рассчитается Юрий Антипов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

Челябинский бизнесмен Юрий Антипов остался должен своему бывшему деловому партнеру Александру Аристову. Как следует из данных сервиса СБИС, за доли супругов Аристовых, переданных супругам Антиповым в «Урало-Сибирской металлургической компании» (УСМК), еще не получены деньги.

Александр Аристов передал свои 15% долей «УСМК» Юрию Антипову, Людмила Аристова такую же долю Людмиле Антиповой. Эти доли хотя и находятся у новых собственников, остаются в залоге у прежних учредителей, то есть у Аристовых. «До полного исполнения обязательств по договору купли-продажи в уставном капитале общества», — указано в документах сервиса СБИС.

Суммы сделок не разглашаются. «Речь идет об очень большой сумме, исчисляемой миллиардами», — рассказал URA.RU источник в окружении бизнесменов. Сервис СБИС оценивает активы «УСМК» в 169,3 млрд рублей. В пресс-службах бизнесменов от комментариев воздерживаются. В составе учредителей «УСМК» с долями по 10% остаются дочь Аристова Елена Кретова и его зять Александр Кретов.

«УСМК» останется в составе учредителей Катав-Ивановского литейного завода и завода «Метагломерат» в Кусинском районе. Остальные активы, не связанные с металлургией, останутся у семьи Аристовых. Общая недвижимость будет продана. Челябинский электрометаллургический комбинат отходит к Антипову.

Совместный бизнес Аристов и Антипов создавали с начала девяностых годов. Группа компаний «Ариант» считается одной из самых влиятельных в регионе. В начале мая стало известно о разделе активов.

Людмила Антипова должна Людмиле Аристовой Скрин: сервис СБИС

Юрий Антипов должен Александру Аристов Скрин: сервис СБИС

Активы «УСМК оцениваются в сумму свыше 168 млрд рублей Скрин: сервис СБИС