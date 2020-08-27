Лукашенко перечислил, с кем он готов сесть за стол переговоров

Белорусские власти готовы на переговоры с оппозицией по возможному изменению Конституции страны, однако, приоритет будет отдаваться трудовым и студенческим коллективам. Об этом на совещании в Минске заявил глава республики Александр Лукашенко.
«Если кто-то хочет диалога, пожалуйста. Как раз студенческие коллективы — это те коллективы, с которыми я готов вести диалог», — приводит слова Лукашенко белорусское агентство «БелТа». Помимо этого, президент Беларуси напомнил присутствующим, что ранее соглашался на переговоры с трудовыми коллективами страны.
Лукашенко предложил представителям вышеперечисленных коллективов сформировать свои рабочие группы. Все предложения, по словам главы республики, будут учтены при формировании новой Конституции.
Он добавил, что власти страны не пойдут на диалог с протестующими, так как последние сами не захотят сесть за стол переговоров. А трудовые коллективы, которые несмотря на обстановку в стране продолжают работу, достойны принимать ключевые решения.
Ранее Александр Лукашенко обратился к «вменяемым» представителям оппозиции, сообщает Nation News. Он выразил надежду, что протестующие начнут высказывать свои мнения не на улицах.
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