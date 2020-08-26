В ЯНАО назвали дату запуска дороги, которую жители ждут 10 лет

Работы на участке Салехард — Надым закончат к 9 декабря Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

Автодорогу между Надымом и Салехардом в ЯНАО, которую строили около 10 лет, будет официально открыта в декабре. Об этом сообщил глава окружного департамента транспорта и дорожного хозяйства Максим Першиков, отвечая на вопросы жителей в соцсетях.

Тему открытия долгожданной трассы подняли подписчики губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова на его странице в Instagram. В комментариях местный автомобилист поинтересовался, когда Салехард — Надым станет общедоступной трассой. «Дорога пока закрыта, — ответил на комментарий Першиков. — Там идет стройка. Открытие планируем в конце этого года. Целимся в 9 декабря».

Строительство трассы между Надымом и Салехардом началось в 2011 году. В правительстве ЯНАО обещали закончить работы до конца текущего года. Источники URA.RU сообщали, что власти бросили все силы на строительство участка, поскольку нацпроект «Безопасные и качественные дороги» вызывает у чиновников самые большие опасения.

На днях по строящейся трассе проехал лично губернатор Артюхов. Он заявил, что к декабрю по трассе будет открыт сквозной проезд. «Он не будет весь капитальный, будут участки в щебне, но все равно это постоянный, круглогодичный проезд», — заверил глава округа.