Инсайд: в Челябинске начали проверку фальсификаций на выборах

Следственный комитет собирается проверить на предмет фальсификации подписи челябинских избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Следственный отдел по Калининскому району Челябинска проверит жалобу о подделке подписей избирателей в поддержку выдвижения на новые выборы депутата заксобрания области (ЗСО) Константина Толкачева. Такое поручение силовики получили из следственного управления СКР по региону, сообщил URA.RU источник в структуре.

«Обращение местного жителя по вопросу фальсификации избирательных документов Толкачевым К.Н. направлено для рассмотрения по принадлежности руководителю следственного отдела по Калининскому району Челябинска Штирцу В.А.», — сообщил инсайдер.

Пресс-секретарь СУ СКР по региону Владимир Шишков сообщил, что у него нет такой информации. Толкачев ранее заявлял, что все подписи собраны без нарушений и заверены нотариально.

Толкачев избрался в ЗСО от «Единой России». На новый срок он хотел выдвинуться от партии по Калининскому округу. Однако он решил не бросать тень на «ЕР», так как в Копейском суде идут слушания по уголовному делу, по которому его обвиняют в мошенничестве и уклонении от уплаты налогов. Толкачев пошел на выборы самовыдвиженцем и в случае победы хотел войти во фракцию партии. Однако облизбирком на основании почерковедческой экспертизы забраковал большую часть его подписей. После этого житель Челябинска написал обращение в следственный комитет.

Выборы в ЗСО состоятся в Единый день голосования 13 сентября. В Калининском округе №12, где хотел выдвигаться Толкачев, баллотируются Владимир Бодров («Единая Россия»), Константин Киреев (ЛДПР), Дмитрий Ларин («Справедливая Россия») и Виктор Фрицлер (КПРФ).