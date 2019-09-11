Стало известно, за что уволили начальника ключевой структуры мэрии Челябинска

Сергей Чигинцев сам признал, что не вписался в новую команду мэрии Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Мэр Челябинска Наталья Котова объявила об отставке председателя комитета по имуществу и земельным отношениям и земельным отношениям (КУИЗО) Сергея Чигинцева. Он сам признавался, что не вписывается в новую команду, однако источники «URA.RU» сообщают, что поводом послужило его участие в сомнительных операциях с муниципальным имуществом и связи с бизнесменами.

Одной из таких негативных историй называют участие Чигинцева в конфликте предпринимателей Константина Голубева и Марка Широких. Они были партнерами, в 2010 году разошлись и поделили имущество и территорию своего АО «Комбинат строительных материалов и изделий» (КСМИ). Уже 9 лет Голубев судится с бывшим партнером, пытаясь забрать производственную площадку целиком. Каково же было удивление Широких, когда на стороне оппонента выступило КУИЗО.

Территория завода была единой. Структура Чигинцева вмешалась и подала иск о том, что площади не используются, на них находятся «бесхозные» объекты, которые должны быть изъяты. После чего был составлен договор о продаже 10 гектаров производственной площадки с якобы «бесхозными» объектами за символический 1 млн рублей. Интересы Голубева и КУИЗО представляет один и тот же юрист Владимир Мосин. Это может говорить о заинтересованности Чигинцева в успехе дела в пользу конкретного бизнесмена. Мосин — сын высокопоставленного сотрудника прокуратуры области и судьи облсуда. Есть опасения, что, помимо административного ресурса, будет подключен и правовой.

Как заметила представитель Широких, Анна Щеглова, опасения уже подтверждаются. «Прокуратура инициировала возобновление давно закрытых уголовных дел по заявлению Голубева в отношении Широких с целью усиления давления на него», — рассказала она. Разбирательство продолжается.