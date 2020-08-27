Познер вступился за врачей, лечивших Навального

Лечившие блогера Алексея Навального врачи не могут лгать. Никаких оснований не доверять их диагнозам нет. Об этом заявил журналист и телеведущий Владимир Познер.
«Я не верю, что врачи лгут — ни с одной стороны, ни с другой. Если врач лжет, потому что получил соответствующее указание, то в этот момент он перестает быть врачом», — рассказал Познер в эфире радио Sputnik.
Телеведущий выразил уверенность, что правильные диагнозы поставили как омские, так и немецкие врачи. Их расхождение связано с разными подходами. Позицию сторонников блогера, обвиняющих правительство в его отравлении, он назвал безосновательной и требующей доказательств.
Познер добавил, что Алексей Навальный уже несколько лет выступает на различных телеканалах и ведет свою деятельность. За это время с ним ничего подобного не случалось.
Ранее сторонники Навального обвинили омских врачей в некомпетентности при постановке диагноза блогеру и пригрозили им расправой. В качестве аргумента они оперировали предварительным заключением немецких медиков, заявивших, что в крови блогера найдены токсины.
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