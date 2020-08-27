Оппозиция Беларуси выступила против резерва силовиков из РФ

Формирование кадрового резерва из российских силовиков для помощи Белоруссии противоречит международному праву. Об этом заявили в Координационном совете белорусской оппозиции.
«Координационный Совет считает недопустимым формирование на территории Российской Федерации или иного государства вооруженных группировок для использования на территории Беларуси», — заявили представители оппозиции. По их словам, отправка подобных резервов противоречит международному праву и позиции белорусских граждан.
В Координационном совете также подчеркнули, что внутренний политический кризис является исключительно их проблемами и поэтому должен решаться без внешнего вмешательства. Решение, по словам оппозиции, будет принято в рамках конституционного поля Белоруссии и исключительно мирными средствами.
Ранее президент России Владимир Путин рассказал о формировании резерва из силовиков для помощи союзному государству. Однако, по словам российского лидера, в настоящее время нет необходимости в ведении российского военного контингента.
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