Названы главные риски для губернаторов на выборах-2020

На выборах губернаторов в России 2020 года сохраняется высокая вероятность вторых туров, считает глава холдинга «Минченко Консалтинг» Евгений Минченко. В разговоре с URA.RU он сообщил, что оппозиционные кандидаты могут стать серьезными оппонентами для действующих глав и врио, даже если не ведут серьезных предвыборных кампаний.
«Ход голосования зависит от того, насколько будет сильной протестная повестка к моменты выборов и насколько сработает брекзит-эффект, когда избиратели готовы голосовать за оппонирующего кандидата, только из-за высокого антирейтинга власти и желания показать ей фигу. Люди в такой момент считают, что хуже уже не будет», — сказал агентству Минченко.
Политолог напомнил о результатах губернаторской кампании 2018 года, когда кандидат от ЛДПР Владимир Сипягин во Владимирской области и коммунист Валентин Коновалов в Хакасии «не вели кампании, но получили хорошие результаты». Минченко добавил, действующим главам-кандидатам будет сложно воспользоваться механизмами административной мобилизации избирателей из-за того, что голосование будет совмещено с муниципальными и депутатскими выборами: «Даже при вялых губернаторских кампаниях будет организовано качественное наблюдение на уровне округов».
Ранее эксперты Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) озвучили прогноз, что выборы губернаторов в 2020 году скорее всего завершатся в один тур, а победу в них одержат действующие главы и врио. Дело в том, что оппозиция оказалась не готова к противостоянию, хотя в 7 из 18 регионов у нее был шанс навязать борьбу, объяснял председатель правления ФоРГО Константин Костин.