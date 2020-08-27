Соловьев прокомментировал ситуацию с Навальным

Личный врач блогера Алексея Навального и сопровождавшие его в поездке люди должны были ответить на важные вопросы. Об этом в своем Telegram написал телеведущий Владимир Соловьев.
«Какие болезни перенес Навальный в последнее время? Какие лекарства принимал? Когда сдавал анализ крови до случившегося и что показали эти анализы? Как питался до поездки (была информация, что находился на жесткой диете)? Чем питался и откуда заказывал еду во время поездки? С кем из людей находился в непосредственном контакте во время поездки? Замечали ли что-либо странное? Понятен ли момент, когда произошло резкое изменение самочувствия? Какие были клинические проявления? Есть ли показания свидетелей и видео, помимо опубликованных?» — перечислил Соловьев.
Кроме того, телеведущий заявил о двойных стандартах в реакции общественности на процесс лечения Навального. По мнению Соловьева, омские медики подверглись настоящей травле, в то время как любое заявление немецких докторов воспринимается без какой-либо критики. Журналист призвал провести совместный консилиум омских, московских и берлинских врачей. Он считает, что позволит избежать политизации лечения Навального и оказать ему наиболее эффективную помощь.
Ранее сторонники Навального обвинили омских врачей в некомпетентности при постановке диагноза блогеру и пригрозили им расправой. В качестве аргумента они оперировали предварительным заключением немецких медиков, заявивших, что в крови блогера найдены токсины.
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