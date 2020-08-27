Милонов: Навальный увлекся антидепрессантами и не рассчитал дозу

Причиной ухудшения самочувствия блогера Алексея Навального мог стать прием плохо совместимых между собой и со здоровьем препаратов. Такое мнение журналистам выразил депутат Государственной думы Виталий Милонов.
По мнению парламентария, Навальный увлекся приемом антидепрессантов и не рассчитал дозу. «Возможно, эти вещества, которые он мог принять, были не совместимы с алкоголем, который, по слухам, он активно употреблял во всех количествах в этой поездке. Может, ему стало плохо из-за того, что он банально до двух часов ночи сидел и выпивал», — рассказал Милонов «
Кроме того, по его словам, Запад может озвучить любой выгодный им диагноз, однако реальных этому доказательств нет. Депутат отметил, что все якобы независимые расследования в Европе проводятся для нападок на Россию.
Ранее стало известно, что у Навального ухудшилось самочувствие во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, где блогера госпитализировали. Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи сообщили, что у Навального обнаружены следы интоксикации.
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