Нахождение российском подлодки «Омск» у берегов Аляски — штатное мероприятие. Об этом URA.RU рассказал капитан первого ранга, командир подводной лодки К-219 Игорь Британов.
«Это штатная ситуация, учения проводятся постоянно», — рассказал Британов. По его словам, подводные лодки регулярно патрулируют морское пространство.
Военные корабли находятся в море по несколько месяцев. Это часть боевой службы. «И под лед ходят, и в открытых районах — они выполняют свои задачи. Я все время туда ходил», — добавил Британов.
Ранее воруженные силы США сообщили о всплытии подводной лодки «Омск» у берегов Аляски, передает «
Игорь Британов известен как командир атомной подводной лодки К-219. В 1986 году его экипаж получил задание достичь берегов США. По пути на борту произошла авария. Экипаж предотвратил ядерную катастрофу, но субмарина затонула. Погибли четверо моряков. Офицер корабля Игорь Курдин и бывший военно-морской атташе посольства США Питер Хухтхаузен написали о случившемся документальную книгу «Враждебные воды». Позже по ней был снят одноименный фильм.
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