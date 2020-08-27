27 августа 2020

Легендарный подводник о российской субмарине у берегов США. «Они выполняют свою задачу»

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. Екатеринбург, подводная лодка, ВМФ, подводный флот, северный флот, варшанка, дизельная
Британов рассказал, что подводные лодки регулярно патрулируют морское пространство Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ

Нахождение российском подлодки «Омск» у берегов Аляски — штатное мероприятие. Об этом URA.RU рассказал капитан первого ранга, командир подводной лодки К-219 Игорь Британов.

«Это штатная ситуация, учения проводятся постоянно», — рассказал Британов. По его словам, подводные лодки регулярно патрулируют морское пространство.

Военные корабли находятся в море по несколько месяцев. Это часть боевой службы. «И под лед ходят, и в открытых районах — они выполняют свои задачи. Я все время туда ходил», — добавил Британов.

Ранее воруженные силы США сообщили о всплытии подводной лодки «Омск» у берегов Аляски, передает «Федеральное агентство новостей». Уточнялось, что субмарина находится в нейтральных водах. В Тихоокеанском флоте ВМФ России рассказали, что подлодка участвует в учениях. Подъем на поверхность проходил в штатном режиме.

Игорь Британов известен как командир атомной подводной лодки К-219. В 1986 году его экипаж получил задание достичь берегов США. По пути на борту произошла авария. Экипаж предотвратил ядерную катастрофу, но субмарина затонула. Погибли четверо моряков. Офицер корабля Игорь Курдин и бывший военно-морской атташе посольства США Питер Хухтхаузен написали о случившемся документальную книгу «Враждебные воды». Позже по ней был снят одноименный фильм.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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