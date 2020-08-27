В школах и детсадах ЯНАО детей кормили просрочкой

Нарушение были выявлены на пищеблоках образовательных учреждениях ЯНАО Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Основными нарушениями, выявленными в ходе проверок Роспотребнадзора на пищеблоках школ и детсадов ЯНАО, стали использование просроченных продуктов и фальсификата, а также нарушение условий хранения. Об этом сообщили пресс-служба территориального управления ведомства.

«Регистрировалось несоблюдение условий хранения и сроков годности продукции, использование в питании детей фальсифицированной молочной продукции, несоблюдение требований при приготовлении блюд», — говорится в сообщении ведомства. Также были выявлены нарушения в документации и режиме на пищеблоках школ и детсадов.

По информации ведомства, на сегодняшний день в ЯНАО функционирует 130 общеобразовательных организаций, в которых обучается более 75 тысяч учащихся. В минувшем учебном году охват горячим питанием составил 99,1% школьников, в том числе 100% — в начальных, спортивных и кадетских классах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Ноябрьске десять семей намерены судиться с детсадом после массового заражения сальмонеллезом. Жалобы поступали и от других районов, где детей кормили некачественной и просроченной продукцией.