Водители неотложек из ХМАО забрали у олигарха 6 миллионов

Сейчас долги по зарплате полностью закрыты, а пермская фирма больше не работает в Нижневартовске Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Владельца скорых, работающих по всему Уралу, подозревают в нарушении закона

Водители станции скорой помощи из Нижневартовска (ХМАО) сомгли выбить свою зарплату, которую им задолжала фирма «Медтранс». Учредителем компании (сейчас она переименована в «Юнеолаб») является пермский бизнесмен Евгений Фридман. После вмешательства прокуратуры 67 водителей суммарно получили 6 млн рублей, сообщили URA.RU в региональной прокуратуре.

«В 2019 году был заключен контракт между „Нижневартовской городской станцией скорой медицинской помощи“ и пермской компанией ООО „Медтранс“ на оказание аутсорсинговых услуг [по перевозке пациентов]. Водители не получали деньги с декабря 2019 по январь 2020 года», — рассказали в надзорном ведомстве.

После вмешательства прокуратуры долги водителями были выплачены в полном объеме. Связаться с руководством компании «Медтранс» (ныне «Юнеолаб») не удалось: по известным URA.RU номерам телефонов приемных никто не ответил.

Осенью 2019 года и в начале зимы водители неотложек грозили устроить забастовку из-за проблем с выплатами денег их нанимателем. Конфликтную ситуацию тогда удалось разрешить, но контракт на перевозки в 2020 году получила уже местная, югорская, фирма.