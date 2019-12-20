Югра отказывается от услуг пермяков по перевозке больных

В 2020 году в Нижневартовске обслуживать скорую помощь будет местная фирма Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Станция скорой помощи Нижневартовска (ХМАО) с февраля 2020 года сменит пермского подрядчика, который оказывает транспортные услуги. Речь об этом шла на рабочем совещании, который был организован региональным штабом ОНФ, о чем «URA.RU» сообщил один из его членов Владимир Зиновьев.

Осенью и в начале зимы водители неотложек грозили устроить забастовку из-за проблем с выплатами зарплаты их нанимателем — пермской компанией «Феникс-менеджмент». Конфликтную ситуацию удалось разрешить, но, тем не менее, контракт на перевозки в 2020 году получила фирма из Нижневартовска. «В целом, к этой новости коллектив водителей относится позитивно. Но у нас остаются вопросы к новому подрядчику по зарплате персонала и будущему автопарку», — сообщил Зиновьев.

Член регионального штаба также рассказал, к концу месяца с водителями должны быть закрыты все вопросы по долгам, а также выплачена половина зарплаты за декабрь. До Нового года участники совещания планируют встретиться еще раз, чтобы проверить реализацию достигнутых договоренностей. В пресс-службе департамента здравоохранения ХМАО журналисту агентства сообщили, что чиновники будут внимательно следить за работой нового подрядчика.

Ранее «URA.RU» сообщало, что оказанием транспортных услуг скорой помощи Нижневартовска занимается компания, подконтрольная пермскому бизнесмену Евгению Фридману. И в последнее время водители, которые оформлены в качестве индивидуальных предпринимателей, выражали недовольство нерегулярностью получения денег и даже планировали выходить на акции протеста.