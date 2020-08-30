На школьных базарах Кургана сократилось число посетителей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане на школьном базаре Центрального рынка стало мало посетителей. Это связано с тем, что некоторые родители до конца не понимают, надо ли готовить детей к школе, если возможен переход на дистанционную форму обучения, передает корреспондент URA.RU.

«Смысл что-то покупать, если непонятно, как начнется учебный год?» — рассказала одна посетительница школьного базара знакомой. Другая женщина объяснила URA.RU, что канцелярия в любом случае пригодится, но из школьной формы, если детей внезапно отправят на дистанционное обучение, ученики могут вырасти, так и не успев ее поносить.

«К нам родители не обращаются по поводу того, что нужно купить к учебе, а что нет», — объяснили URA.RU в пресс-службе областного департамента образования и науки. В ведомстве добавили, что данными вопросами занимаются сами школы.

Из-за угрозы распространения коронавируса, торжественные линейки в школах 1 сентября посетят только первые и 11 классы. Также появятся изменения и в учебном процессе. Классы будут приходить в школу в разное время, и у каждого из них будет свой график перемен. Родительские собрания будут проходить онлайн, а доступ в школы взрослым ограничат.

Некоторые прилавки на школьной ярмарке пустовали в ожидании покупателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Однако у некоторых прилавков курганцев можно было найти Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU