Курганских депутатов срочно вызывают из отпуска

Внеочередное заседание облдумы пройдет 31 августа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Внеочередное заседание Курганской областной думы состоится 31 августа. Об этом сообщила пресс-служба облдумы. На данный момент депутаты находятся на каникулах.

«31 августа состоится внеочередное заседание Курганской областной Думы», — рассказали в пресс-службе. Перед заседанием в этот день пройдут встречи комитетов по экономической, по социальной политике и по законодательству и государственному строительству.

«Такая срочность связана с внесением изменений, связанных с горячим питанием школьников, в закон „О правовом регулировании отношений в сфере образования на территории Курганской области“», — объяснили URA.RU в пресс-службе облдумы. Данные поправки необходимо принять до 1 сентября. С нового учебного года ученики младших классов будут питаться бесплатно.

На заседании курганские парламентарии также рассмотрят изменения в закон «О местном референдуме в Курганской области». Помимо него, будет рассмотрен проект закона «О величине прожиточного минимума пенсионера в Курганской области на 2021 год».