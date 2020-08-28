Меркель ответила на призывы остановить газовый проект России

Ангела Меркель считает «Северный поток — 2» экономическим проектом Фото: bundeskanzlerin.de

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

Строительство газопровода «Северный поток — 2» должно быть завершено, несмотря на возможное ухудшение отношений России и западных стран. Об этом в пятницу заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

«Это экономический проект, он должен быть завершен», — цитирует Меркель РИА «Новости». Она сделала это заявление на фоне сообщений о том, что от «Северного потока — 2» стоит отказаться из-за ситуации, произошедшей с блогером Алексеем Навальным.

Ранее США угрожали серьезными последствиями для союзников России в строительстве «Северного потока — 2». Американские чиновники начали обзванивать компании-подрядчики из Германии и рассказывать им, чем обернется сотрудничество с Россией. Госсекретарь США Майк Помпео также заявлял, что Соединенные Штаты Америки пытаются «уберечь» Европу от строительства нового газопровода, подчеркнуло агентство Nation News.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера доставили в местную больницу. Там Навальный впал в кому. После этого его перевезли в берлинскую больницу «Шарите». Немецкие врачи провели диагностику, которая выявила, что Навальный отравился токсином из группы ингибиторов «холинэстеразы», сообщает «Национальная служба новостей».

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