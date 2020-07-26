25 июля 2020

США начали давить на партнеров России в Европе

© Служба новостей «URA.RU»
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Дубровский на ЧТПЗ Северный поток 2 Челябинск, чтпз, труба, роспись, северный поток, дубровский борис
Из-за строительства «Северного потока — 2» европейским подрядчикам начали поступать угрозы со стороны США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США стали активнее давить на подрядчиков из Европы, которые работают со строительством газопровода «Северный поток — 2». Америка заявила, что если европейцы продолжат сотрудничать с проектом, их ждут серьезные длительные последствия, пишет немецкая газета Die Welt.

«В доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода», — цитирует Die Welt ТАСС. В газете уточнили, что американцы заявляют о возможных проблемах для Европы не официально. Чиновники по видео созваниваются с фирмами-подрядчиками и рассказывают им о последствиях сотрудничества с «Северным потоком — 2».

Диалог от лица штатов ведут 12 чиновников, сообщает немецкая газета. Die Welt раскрыла, что все они сотрудники трех министерств США: Минфина, Минэнерго и Госдепа.

При этом Германия 22 июля сообщала, что собирается ответить на санкции США, введенные из-за строительства «Северного потока — 2». Одновременно с этим Die Welt заявляла, что прокладка труб в рамках проекта «Северный поток — 2» в июле и августе невозможна, пишет агентство Nation news. Немецкое СМИ объяснило это тем, что в это время в море начинается нерест трески.

«Северный поток — 2» — это газопровод, который строится из России в Германию. Его протяженность составит 1234 километра, газопровод пройдет сквозь Балтийское море. США выступает против строительства.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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