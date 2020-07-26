Из-за строительства «Северного потока — 2» европейским подрядчикам начали поступать угрозы со стороны США Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В США стали активнее давить на подрядчиков из Европы, которые работают со строительством газопровода «Северный поток — 2». Америка заявила, что если европейцы продолжат сотрудничать с проектом, их ждут серьезные длительные последствия, пишет немецкая газета Die Welt.

«В доброжелательном тоне очень хорошо дали понять, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода», — цитирует Die Welt ТАСС. В газете уточнили, что американцы заявляют о возможных проблемах для Европы не официально. Чиновники по видео созваниваются с фирмами-подрядчиками и рассказывают им о последствиях сотрудничества с «Северным потоком — 2».

Диалог от лица штатов ведут 12 чиновников, сообщает немецкая газета. Die Welt раскрыла, что все они сотрудники трех министерств США: Минфина, Минэнерго и Госдепа.

При этом Германия 22 июля сообщала, что собирается ответить на санкции США, введенные из-за строительства «Северного потока — 2». Одновременно с этим Die Welt заявляла, что прокладка труб в рамках проекта «Северный поток — 2» в июле и августе невозможна, пишет агентство Nation news. Немецкое СМИ объяснило это тем, что в это время в море начинается нерест трески.

«Северный поток — 2» — это газопровод, который строится из России в Германию. Его протяженность составит 1234 километра, газопровод пройдет сквозь Балтийское море. США выступает против строительства.