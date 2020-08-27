Глава Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников дал ложную информацию о снятии режима повышенной готовности Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Глава Кудымкарского муниципального округа Алексей Плотников (Пермский край) распространил в Instagram ложную информацию среди жителей своего муниципалитета (население — 22 319 человек). Он заявил, что в Пермском крае снят режим повышенной готовности, хотя указ губернатора региона о его снятии еще не вышел.

«Как вы знаете, режим повышенной готовности, введенный в марте текущего года, был снят. Тем не менее, сохранился ряд ограничительных мер, согласно которым граждане не должны находиться в общественных местах без средств индивидуальной защиты», — заявил во время прямого эфира в Instagram Плотников. При этом врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин не подписывал указ о снятии режима повышенной готовности. Он был введен 00:00 часов 15 марта 2020 года и действует до особого распоряжения. Данный факт дополнительно подтвердили URA.RU в региональном оперштабе по борьбе с коронавирусом.

Из-за действия данного указа силовики и ряд должностных лиц имеют право привлекать граждан по статье части 1 статьи 20.6.1 КоАП РФ (Невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации). Соответственно, если бы режим был снят, то за нарушения ограничений, о которых говорит Плотников обращении, нельзя было бы кого-то привлечь к ответственности. Связаться с Плотниковым корреспонденту URA.RU не удалось — он не ответил на звонки.