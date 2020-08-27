Челябинские олигархи поделили бренд, известный по всей России

Федеральный бренд Александр Аристов оставил за собой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Челябинские олигархи Аристов и Антипов делят бизнес

После раздела активов между челябинскими бизнесменами Александром Аристовым и Юрием Антиповым бренд «АРИАНТ», известный на федеральном уровне, остался у Аристова, Об этом URA.RU сообщил источник в окружении бизнесменов. Название сложилось по первым трем буквам фамилий олигархов и появилось в середине девяностых годов, когда создавалась общая бизнес-империя.

Согласно сервису СБИС, правообладателем знака «АРИАНТ» является агрофирма «Ариант», которая отходит к Аристову. «Поэтому и бренд достался Аристову, — рассказал источник. — Под брендом „АРИАНТ“ выпускаются продукты, напитки, действует сеть магазинов. К металлургии, что отошла к Антипову, это не имеет отношения». Аристов уже дал поручение окружению заняться разработкой нового бренда для своих предприятий «Бренд будет связан только с Аристовым», — уточнил источник.

Создается новая компания, собственником которой станет семья Аристовых. Окончательно решено выставить на продажу общую с Антиповым недвижимость — Торговый центр, бассейн «Ариант», другие объекты и земельные участки. «Продадут базы отдыха, — уточнил источник. — Но по одной базе оставят за Аристовым и Антиповым». Пресс-службы бизнесменов раздел активов пока не комментируют.

Группа «Ариант» считалась одной из самых влиятельных в регионе. 25 августа Аристовы вышли из состава учредителей «УСМК», передав доли Антиповым. Антиповы пока за эти доли не расплатились. В их собственность также перешел Челябинский электрометаллургический комбинат.