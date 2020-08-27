Губернатор ХМАО нашла способ защитить регион от экотерроризма

Последствия нефтеразливов на Сайме были устранены Фото: пресс-центр администрации Сургута

Губернатор ХМАО Наталья Комарова пообещала заняться очисткой реки Саймы в Сургуте, которая в течение лета несколько раз пострадала от нефтеразливов. Эти инциденты городские власти назвали экологическими терактами. Свое заявление глава региона сделала во время он-лайна, посвященного теме благоустройства.

На состояние Саймы во время эфира указали сургутяне. «Это же экология, столько живого в реке находится. Мы за чистоту, порядок и экологическое равновесие», — сказала в обращении в адрес Комаровой Наталья Нигматуллина. Глава региона ответила, что окружным департаментом недропользования вместе с городской администрацией уже подана заявка в российское правительство на получение денег из федерального бюджета на очистку поймы реки.

После этого Комарова продолжила мысль и дала поручение своим подчиненным комплексно подойти к решению вопроса. «Поручаю департаменту по недропользованию и природным ресурсам выработать такой некий программный подход к нашему богатству. Мы один из самых водных регионов в мире с колоссальным объемом запаса пресной воды», — заявила губернатора ХМАО.

Ранее URA.RU сообщало о нескольких случаях слива отработанного машинного масла в Сайму. После этих ЧП глава Сургута Вадим Шувалов выступил с резким заявлением на этот счет.