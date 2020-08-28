Ученые выяснили возраст останков мамонта в ЯНАО

Останки мамонта будут находиться в музее имени Шемановского в Салехарде Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Останкам мамонта, найденным в ЯНАО, предположительно, 30 тысяч лет. Об этом сообщил старший научный сотрудник Института экологии растений и животных Уральского отделения РАН Павел Косинцев.

«Предварительно, мамонту около 30 тысяч лет. Сейчас завершаем разработку научной программы изучения этих останков», — цитирует ТАСС Косинцева. По его словам, останки будут находиться в музее имени Шемановского в Салехарде.

После этого кости передадут в лаборатории для изучения. Анализы будут проводиться в Москве, Екатеринбурге и, возможно, в Санкт-Петербурге.

Останки мамонта на Ямале нашли местные жители. На сайте научного центра изучения Арктики сообщили об этом 21 июля. Сейчас ученые извлекли около 80% останков. Из-под воды подняли череп, шкуры, несколько ребер и фрагменты стоп с сухожилиями. В научном центре добавили, что мамонтов в этом регионе находили в 1988 и 2007 годах.