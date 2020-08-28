1 сентября многие коронавирусные выплаты отменят Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

В федеральном бюджете России не осталось денег на выплаты гражданам в период кризиса из-за пандемии коронавируса. Поэтому с 1 сентября часть льгот отменят, что заметно ударит по россиянам, рассказал в беседе с URA.RU экономист Виталий Калугин.

«У бюджета проблемы с доходами. Даже с учетом девальвации дыра в бюджете будет огромная — триллиона три. Но стоило хотя бы до нового года оставить выплаты по 10 тысяч для детей и выплаты безработным», — считает экономист. По его словам, людям, которые не смогут найти работу, придется «таксовать, чтобы заработать хотя бы еду».

Меры поддержки для уволенных после 1 марта россиян и предпринимателей будет действовать до октября, чтобы те могли платить зарплаты сотрудникам. По словам Калугина, эти выплаты необходимы, потому что бизнес еще испытывает трудности с доходами после режима самоизоляции. Экономист уверен, что власти не допустят введения второго карантина. «Второго карантина не будет — тогда начнется массовая безработица, удар по экономике. Будут оттягивать [карантин], чтобы не выплачивать пособия из бюджета, в котором и так нет денег», — резюмирует Калугин.

Ранее финансовые аналитики предупредили о возможной девальвации рубля этой осенью и ухудшении ситуации в макроэкономике, передает телеканал 360. При этом дефолт в России не ожидается.

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