Медики получат новые выплаты

Медицинские работники, оказывающие помощь зараженным коронавирусом, а также лица из групп риска получат стимулирующие выплаты из резервного фонда. Соответствующий указ опубликован на сайте федерального правительства.
«Принятие проекта распоряжения Правительства РФ позволит обеспечить осуществление финансовой поддержки медицинских работников, участвующих в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией», — указано в документе.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин обещал дополнительно выделить почти 22 млрд рублей на выплаты медикам и более 320 млн рублей на выплаты работникам центров Федерального медико-биологического агентства и Минздрава. Также, по словам главы кабмина, на поддержку соцработников направят более 1,8 млрд рублей.
В начале июля президент России Владимир Путин поручил правительству продлить на два месяца доплаты к зарплатам врачей и соцработникам за особые условия труда. При этом с 1 сентября перестанут выплачивать деньги семьям с детьми и повышенные пособия по безработице.
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