Самолеты, готовившие посадку в Челябинске, перенаправляли в Екатеринбург Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рейсы в Челябинском аэропорту задержали на 12 часов из-за отключения электричества. Об этом URA.RU рассказал очевидец из аэропорта.

«Из Челябинска были задержаны рейсы в Симферополь (почти на 12 часов), Красноярск (на 8 часов) и Москву (на 8 часов)», — рассказал источник. Электричество отключили на взлетно-посадочной полосе с 21:00 до 2:30 ночи. Внутри аэропорта свет работал. Самолеты, готовившие посадку в Челябинске, перенаправляли в Екатеринбург.

«Пассажирам сказали, что в челябинском аэропорту нет света, народ возмущался. Пилот заявил, что летает 20 лет и такое в его в практике впервые», — рассказал читатель URA.RU.

Из-за сбоя электричества не мог приземлиться самолет из Москвы. По плану он должен был прибыть в 22:25, но приземлился лишь в 6:22. В пресс-службе аэропорта URA.RU подтвердили информацию: «Произошел сбой в системе свето-сигнального оборудования».

Ранее сообщалось, что с появлением новой взлетно-посадочной полосы Челябинск стал седьмым городом в России, где смогут принимать воздушные судна любого класса. Там их могут принимать в любую погоду.