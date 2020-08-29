29 августа 2020

Минздрав и Роспотребнадзор сообщили о прививках в школе от COVID. «Продумали абсолютно все»

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Торжественная линейка в школе № 106. Екатеринбург, дети, интерьер, школа106
«Нужно научить детей жить и учиться с удовольствием в новых условиях, в новой реальности», — считает глава Роспотребнадзора Анна Попова Фото: Анна Майорова © URA.RU
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Школьникам в этом году прививки от коронавируса не поставят, однако вакцинация будет обязательно для педагогов старшего возраста, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.

«От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты и исследования», — цитирует выступление Мурашко «Российская газета». Министр подчеркнул, что вакцинация в школе обязательна для медицинских работников и учителей. «Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем пройти вакцинацию педагогам старшего возраста», — отметил он.

Мурашко рассказал, что родителям, чьи дети страдают сахарным диабетом, ожирением и хроническими заболеваниями, стоит получить дополнительные рекомендации врачей перед тем, как отправлять их в школу. В первые две недели в школах организуют дежурства медиков. «Детей с признаками инфекционных заболеваний на занятия допускать не будут», — подчеркнул Мурашко.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в школах будут регулярно проводить уроки здоровья. «Мы продумали абсолютно все. Подготовили методические рекомендации и санитарные правила, соблюдение которых позволит сохранить здоровье и детей, и учителей, и родителей», — отметила Попова. Специалисты призвали родителей перед учебным годом повторить с детьми правила гигиены, проверить насколько правильно ребенок моет руки, как он обрабатывает их антисептиком.

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале «URA.RU» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...