Школьникам в этом году прививки от коронавируса не поставят, однако вакцинация будет обязательно для педагогов старшего возраста, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко на Общероссийском родительском собрании.
«От коронавирусной инфекции дети прививаться в этом году не будут. Для наших маленьких жителей страны мы проводим дополнительные тесты и исследования», — цитирует выступление Мурашко «Российская газета». Министр подчеркнул, что вакцинация в школе обязательна для медицинских работников и учителей. «Поскольку в школах работают преподаватели разных возрастов, то в первую очередь мы рекомендуем пройти вакцинацию педагогам старшего возраста», — отметил он.
Мурашко рассказал, что родителям, чьи дети страдают сахарным диабетом, ожирением и хроническими заболеваниями, стоит получить дополнительные рекомендации врачей перед тем, как отправлять их в школу. В первые две недели в школах организуют дежурства медиков. «Детей с признаками инфекционных заболеваний на занятия допускать не будут», — подчеркнул Мурашко.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что в школах будут регулярно проводить уроки здоровья. «Мы продумали абсолютно все. Подготовили методические рекомендации и санитарные правила, соблюдение которых позволит сохранить здоровье и детей, и учителей, и родителей», — отметила Попова. Специалисты призвали родителей перед учебным годом повторить с детьми правила гигиены, проверить насколько правильно ребенок моет руки, как он обрабатывает их антисептиком.
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