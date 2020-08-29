Россиянам приходится залезать в кредиты ради сбора детей в школу

Российским семьям приходится обращаются за кредитом при сборах ребенка в школу. Как правило, им недостает порядка 40% от необходимой суммы, говорится в исследовании финансового маркетплейса «Юником24».
Согласно данным аналитиков, в этом году на подготовку детей к школе россияне тратят от 3,5 до 20 тысяч рублей в зависимости от региона проживания и набора товаров. «Желающим оформить займы россиянам в среднем не хватает около 40% от нужной суммы, поэтому они запрашивают у кредитора 5-7 тысяч рублей для сбора ребенка в школу», — передает РИА «Новости» содержание исследования.
При этом число россиян, которые берут кредиты на эти цели, в 2020 году сократилось с 8 до 5% по сравнению с прошлым годом. Отказ от займов наблюдается впервые с 2015 года, ранее количество займов перед подготовкой к 1 сентября только росло.
Ранее маркетплейс «Беру» сообщал, что покупка стандартного набора школьника в этом году обойдется россиянам в 7,7 тысячи рублей. В 2019 году на покупку школьных принадлежностей россияне тратили меньше — 7 592 рубля. Аналитики отметили, что средний чек в общей категории школьных товаров в этом году снизился на 11%. Однако в отдельных категориях россияне стали выбирать более дорогие товары.
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