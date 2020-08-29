Диетолог объяснила, чем опасно есть одно и то же больше двух дней

Необходимо разнообразить пищевую корзину Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Употребление одних и тех же продуктов питания более двух дней подряд вредно для организма. Однообразное питание может затормозить образование необходимых организму ферментов, заявила URA.RU врач-диетолог Римма Мойсенко.

«Важно делать ротацию продуктов питания — нельзя есть завтра то, что мы ели вчера и позавчера. На третий день приема одного и того же продукта (особенно это касается белковых продуктов) иммунная система воспринимает его как врага, покушающегося на организм. Образуется иммунный комплекс, который тормозит образование ферментов», — предупреждает Мойсенко.

Она рекомендует постоянно расширять набор своей пищевой корзины. По словам диетолога, чем разнообразнее рацион питания, тем разнообразнее микробиота, которая помогает максимально усваивать все полезные вещества из еды. Диетолог также отметила, что если пищевое поведение нарушено, даже при употреблении полезных продуктов человек может толстеть. Поэтому важно есть регулярно, медленно и не запивать пищу водой.

Ранее внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян посоветовал россиянам, стремящимся похудеть, есть из маленьких тарелок, чтобы порции визуально казались больше. Также он рекомендует исключить из рациона жирную пишу, белый хлеб заменить на цельнозерновой, увеличить количество фруктов, овощей и зелени, пишет « Царьград ».

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